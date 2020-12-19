Gizem Güneş: Yalnız yaşamak beni olgunlaştırdı
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Gizem Güneş: Yalnız yaşamak beni olgunlaştırdı

19.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:17
Gizem Güneş: Yalnız yaşamak beni olgunlaştırdı

Genç oyuncu, dizi çekimleri yüzünden 4 aydır İstanbul'a gelmediğini söyledi: "Ailemi görmeye İstanbul'a geldim. Dizinin çekildiği Ordu'da kedimle birlikte yaşıyorum.

Genç oyuncu, dizi çekimleri yüzünden 4 aydır İstanbul'a gelmediğini söyledi:

"Ailemi görmeye İstanbul'a geldim. Dizinin çekildiği Ordu'da kedimle birlikte yaşıyorum. İlk defa ailemden uzaktayım. Bu da beni olgunlaştırdı. Yalnız yaşamayı öğrendim."

Fransızca öğretmeni de olan Güneş, en büyük hayalinin Fransız, Türk ortak yapımı bir işte oynamak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet

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