Gizem Canbulut cinayetinde yeni gelişme! Gizem Canbulut olayı nedir?

Gizem Canbulut cinayetinde son dakika gelişmesi! Burdur'da, Gizem Canbulut'u buluştukları parkta bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Eren Yıldız, ifadesinde, "Ailesinin zoruyla ayrıldık. Daha sonra Instagram'dan adımla yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyordu. Bunları Gizem'in açtığından şüpheleniyordum" dedi. İşte Gizem Canbulut olayının detayları...

Burdur'un Bucak ilçesinde, 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u buluştukları parkta boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 19 yaşındaki Eren Yıldız'ın ifadeleri ortaya çıktı.

GİZEM CANBULUT CİNAYETİ

Bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluşmuştu. Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçaklamıştı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Yıldız ise kaçarak evlerine gitmişti. Buradan polisi arayıp olayı ihbar eden Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim olmuştu.

İhbar sonrası parka giden ekipler, Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilmişti. Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Yıldız'ın poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde, Gizem'i 2 yıldır tanıdığını, 4 ay sevgili olduklarını, genç kadının ailesi istemediği için ayrıldıklarını belirten Yıldız, şunları anlattı:

'Gizem'in açtığına inandım'

"Ayrıldıktan kısa süre sonra Instagram hesabından benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi sahte hesaplardan paylaşılıyordu. Kimin yaptığını bilmiyordum. 8- 9 ay bu şekilde devam etti. Gizem'in yaptığını düşünerek, kendisine sordum. Bana sadece bir hesap açtığını söyledi. Bana, 'Sen ekran fotoğraflarını alıp bana at, ben silmeyi biliyorum' dedi. Ben de kendisine atmaya başladım. O da fotoğraflarımı attığım hesabı kapatıyordu. Bu tür kapatmaları sadece hesap sahibi yapabilir. Gizem'in açtığına inandım. Olaydan bir gün önce, akşam saatlerinde cep telefonundan Gizem'i aradım. 'Konuyu nasıl çözeceğiz?' diye sordum.

'Bıçakladığımı hatırlamıyorum'

'Buluşalım yüz yüze konuşalım' dedim. Kabul etti. Olay günü Gizem'e mesaj attım. 'Neredesin' dedim. 'Okul civarındayım' deyince, Yunus Emre Parkı'na geçeceğimi söyleyip, orada buluşalım dedim. Ben evden çıkarken sürekli yanımda taşıdığım, bıçağın içinde bulunduğu montumu giydim. Öğlen 12.00 gibi buluştuk. 'Bu işler senin başının altından çıkıyor. Bu hesapları sen açıyorsun' dediğimde bağırmaya başladı. Sinirlendi ve 'Ben yapmadım' dedi. Israr edince kendisinin yaptığını söyledi. 'Niye yaptın?' diye sorunca da aramızda itiş-kakış oldu. Bana, 'Senin hayatını karartacağım. Benim olacaksın. Yoksa seni rezil ederim' dedi. 'Polise şikayet edeceğim' dedim. 'İstediğin kadar polis araştırsın, bir şey bulamaz' dedi. O sırada çok sinirlenmiştim. Bıçakladığımı hatırlamıyorum. En son Gizem'i kanlar içerisinde yerde gördüm. Çok korktum. Bıçağı atarak olay yerinden uzaklaştım."

Eve gittikten sonra anne babasına olanları anlattığını kaydeden Yıldız, "'Beni polise teslim edin' dedim. Ellerimi yıkadım. Tişörtümü çıkardım. Sonra ailem polisi aradı. Gizem'in bütün amacı ve böyle davranmasının sebebi benle muhabbet etmeyi sürdürmek, başka kızlarla konuşmamı, arkadaşlık yapmamamı istemesidir" dedi.