Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor

27.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:42

Cuma akşamı düzenlenecek olan Altın Kelebek ödül töreni için kostüm provasına geldiğini söyleyen oyuncu, "Yeni proje var mı?" sorusuna "Dizi bitti. Yeni proje için görüşmeler devam ediyor" cevabını verdi.