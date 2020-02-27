Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
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Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor

'Yaralı Kuşlar' adlı dizide Meryem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gizem Arıkan, önceki gün menajeri Yaprak Atış ile birlikte City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

27.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:42
Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor

Cuma akşamı düzenlenecek olan Altın Kelebek ödül töreni için kostüm provasına geldiğini söyleyen oyuncu, "Yeni proje var mı?" sorusuna "Dizi bitti. Yeni proje için görüşmeler devam ediyor" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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