Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
'Yaralı Kuşlar' adlı dizide Meryem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gizem Arıkan, önceki gün menajeri Yaprak Atış ile birlikte City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı
27.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:42
Cuma akşamı düzenlenecek olan Altın Kelebek ödül töreni için kostüm provasına geldiğini söyleyen oyuncu, "Yeni proje var mı?" sorusuna "Dizi bitti. Yeni proje için görüşmeler devam ediyor" cevabını verdi.
Kaynak: Snob Magazin
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