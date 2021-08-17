GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER

BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, Marmaris'te yaşanan yangın felaketinden etkilenen kadınlara destek amacıyla yöresel giysi yardım kampanyası düzenlendi.

BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, Marmaris'te yaşanan yangın felaketinden etkilenen kadınlara destek amacıyla yöresel giysi yardım kampanyası düzenlendi.

Bandırma Kent Konseyi, Bandırma Emekçi Kadın Platformu ve Marmaris Kent Konseyi'nin ortaklaşa başlattığı yöresel giysi yardım kampanyası kapsamında Bandırmalı kadınlar evlerinde diktikleri ve satın aldıkları şalvar, bluz gibi giysileri paketleyerek Marmaris'e gönderdi.

Kadınların günlük giysi ihtiyacını karşılayacak şekilde bir kampanya başlattıklarını kaydeden Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi İpek Çetinkuş, '300 kadına, şalvarı, bluzu, yemenisi, iç çamaşırı, eşarbı, yeleği, günlük ihtiyacı olabilecek malzemeleri göndermeye gayret ediyoruz. Hepsini ayrı ayrı paketliyoruz. Hepsi sıfır hiç kullanılmamış. Kendimiz için ne istiyorsak onlar için de aynını istiyoruz. Bir an evvel bu felaketlerin tüm dünyada son bulmasını temenni ediyoruz.' dedi.

'ŞİMDİ YARALARI HEP BİRLİKTE DAYANIŞMA İÇİNDE SARMA ZAMANI'

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, kampanyaya destek veren kadınlara teşekkür ederek şunları söyledi

'Çok büyük doğa olaylarıyla karşılaştık. Birçok kampanyalar gerçekleştirildi. Biz hem bu kampanyalara destek verdik hem de Bandırma Emekçi Kadın Platformu bileşenleri ve Kent Konseyi kadınlarımızla birlikte Marmaris Kent Konseyi ile iletişim kurarak özellikle kırsal mahallelerdeki annelerimize, kız kardeşlerimize kıyafet desteğinde bulunmak istedik. Özellikle kırsal mahallelerde giyilen şalvar, patik, bluz gibi giysileri gerek kadınlarımız elleriyle dikti gerekse de satın alarak Kent Konseyimize getirdiler. Bunların paketlemesinin yapıp Marmaris Kent Konseyi'ne ulaştıracağız. Afetler bizi derinden yaraladı. Şimdi yaraları hep birlikte dayanışma içinde sarma zamanı. Emeği geçen Bandırma Emekçi Kadın Platformuna, Kent Konseyi kadınlarımıza, muhtarlarımıza, evinde bu giysileri diken kadınlarımıza kısacası kampanyaya destek veren tüm Bandırmalılara teşekkür ediyorum.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı