GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, Marmaris'te yaşanan yangın felaketinden etkilenen kadınlara destek amacıyla yöresel giysi yardım kampanyası düzenlendi.

BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, Marmaris'te yaşanan yangın felaketinden etkilenen kadınlara destek amacıyla yöresel giysi yardım kampanyası düzenlendi.

Bandırma Kent Konseyi, Bandırma Emekçi Kadın Platformu ve Marmaris Kent Konseyi'nin ortaklaşa başlattığı yöresel giysi yardım kampanyası kapsamında Bandırmalı kadınlar evlerinde diktikleri ve satın aldıkları şalvar, bluz gibi giysileri paketleyerek Marmaris'e gönderdi.

Kadınların günlük giysi ihtiyacını karşılayacak şekilde bir kampanya başlattıklarını kaydeden Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi İpek Çetinkuş, '300 kadına, şalvarı, bluzu, yemenisi, iç çamaşırı, eşarbı, yeleği, günlük ihtiyacı olabilecek malzemeleri göndermeye gayret ediyoruz. Hepsini ayrı ayrı paketliyoruz. Hepsi sıfır hiç kullanılmamış. Kendimiz için ne istiyorsak onlar için de aynını istiyoruz. Bir an evvel bu felaketlerin tüm dünyada son bulmasını temenni ediyoruz.' dedi.

'ŞİMDİ YARALARI HEP BİRLİKTE DAYANIŞMA İÇİNDE SARMA ZAMANI'

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, kampanyaya destek veren kadınlara teşekkür ederek şunları söyledi

'Çok büyük doğa olaylarıyla karşılaştık. Birçok kampanyalar gerçekleştirildi. Biz hem bu kampanyalara destek verdik hem de Bandırma Emekçi Kadın Platformu bileşenleri ve Kent Konseyi kadınlarımızla birlikte Marmaris Kent Konseyi ile iletişim kurarak özellikle kırsal mahallelerdeki annelerimize, kız kardeşlerimize kıyafet desteğinde bulunmak istedik. Özellikle kırsal mahallelerde giyilen şalvar, patik, bluz gibi giysileri gerek kadınlarımız elleriyle dikti gerekse de satın alarak Kent Konseyimize getirdiler. Bunların paketlemesinin yapıp Marmaris Kent Konseyi'ne ulaştıracağız. Afetler bizi derinden yaraladı. Şimdi yaraları hep birlikte dayanışma içinde sarma zamanı. Emeği geçen Bandırma Emekçi Kadın Platformuna, Kent Konseyi kadınlarımıza, muhtarlarımıza, evinde bu giysileri diken kadınlarımıza kısacası kampanyaya destek veren tüm Bandırmalılara teşekkür ediyorum.?

GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER
GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER
GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER
GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER
GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
8 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kuş sürüsünün içine daldığı için düştüğü iddia edildi
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Serdar Ortaç Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Merve Çoban Abdullah Avcı Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GİYSİLERİ ELLERİYLE DİKİP AFETZEDE KADINLARA GÖNDERDİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:21:34. #1.14#

title