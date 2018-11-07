Giysi ve Ayakkabılar Geri Dönüştürülecek

Trabzon'da, "Kullanılmış Giysi-Ayakkabı Geri Dönüşüm Projesi" başlatıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, "çöpe atma geri dönüşüme kazandır" sloganıyla başlattıkları "Kullanılmış Giysi-Ayakkabı Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında kamu binaları, okullar, meydan, sokak ve alışveriş merkezi gibi vatandaşların kolay erişebileceği 50 noktaya kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini toplamak için anlaşmalı firma tarafından kumbaralar monte edildiğini belirtti.

Kumbaralarda toplanan giysilerin anlaşmalı firmalara teslim edilerek yeniden iplik ve lif haline getirilip ekonomiye kazandırılacağını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Böylece ekonomimiz için hammadde ihtiyacı sağlanarak bu tür atıkların depolanması sorunu da ortadan kaldırılmış olacak. Türkiye henüz geri dönüşüm konusunda istenilen oranlara gelemedi. Şu anda çöplerimizin sadece yüzde 1'ini geri dönüştürüp ekonomiye kazandırıyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha yükseklerde. Atıkların geri dönüştürülmesi hammadde ihtiyacının sağlanması açısından çok önemli bir hale gelmiştir. Geri dönüşüm, çöplerin depolanması sorununu da önemli ölçüde ortadan kaldırarak çevre kirliliğini de önlemiştir. Bu nedenle vatandaşlarımızda geri dönüşüm bilincini oluşturmak için bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirerek bu alanda ciddi bir mesafe kat ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız, kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüm kumbaralarına atarak ekonomimize katkı sağlasınlar."