Giysi ve Ayakkabılar Çöpe Değil Kumbaraya Atılacak

Giresun'da farklı noktalara, kullanılmış giysilerin geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için kumbaralar yerleştirildi.

Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan projeyle şehrin geneline 26 kumbara konulduğu belirtildi.

Yerleştirilen kumbaralarla geri dönüşüm hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi 'Daha temiz bir Giresun' sloganı adı altında şehirde yeni bir çalışmaya daha imza attı. Daha önce geri dönüşüm adına birçok proje hayata geçiren müdürlük, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaralarını şehrin birçok farklı noktasını koydu."

Kumbaralarda toplanan giysi ve ayakkabılardan, geri dönüşümle farklı ürünler elde edileceğinin bildirildiği açıklamada, böylelikle ülke ekonomisine hammadde adına destek sağlanacağı ve şehirdeki çöp yükünün hafifletileceği aktarıldı.

Açıklamada, ay sonunda yerleştirilen kumbara sayısının 100'ü bulacağı belirtildi.