Giysi ve ayakkabı kumbaraları yenilendi

13.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:47

Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Giysi toplama' projesi vatandaşların büyük ilgisini görüyor.



Giysi kumbaraları yenileriyle değiştirilerek ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi. İhtiyaç fazlası kullanılmayan giysiler kumbaralarda toplanıp ayrıştırıldıktan sonra kullanılabilir durumdakiler Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin El Ele Sosyal Paylaşım Mağazası'ndaki stantlarında yerini alıyor.



İlçe halkı arasında sosyal paylaşma ruhu ve bilinci oluşturulmasını hedefleyen proje ile ihtiyaç fazlası malzemelerin çöpe gitmesi engellendiği gibi toplanan kullanılabilir durumdaki giysi ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin verimli geçtiğini belirterek giysi ve ayakkabıların yanı sıra ihtiyaç fazlası kanepe, masa, elektronik aletler gibi ev eşyalarını da merkezlerimizde topluyoruz dedi.



Yenilenen kumbaralarla ilgili bilgi veren Başkan Kanar, Daha öncede mahallelerimizde bulunan kumbaralar zaman zaman istismara sebep olacak iş ve işlemlere maruz kalıyordu. Bunun önüne geçmek için yeni tasarımla birlikte insan unsuru kullanılarak çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen her hangi bir müdahalenin olmasını engellemiş bulunuyoruz şeklinde konuştu.



Geçmişte eski kumbaraların art niyetli kişiler tarafından yağmalandığını ifade eden Başkan Mehmet Kanar, "Yeni kumbaralarımız kullanılmayan ayakkabı, giysi ve benzeri malzemeler bırakıldıktan sonra kapanıyor. Yeni sistemle birlikte bununda önünü kapatmış olduk. Bugün ilçemizin 5 farklı noktasında kumbaralarımız bulunuyor. Yer belirleme çalışmalarının ardından 10 adet kumbara daha ekleyeceğiz" dedi.



İlçedeki giysi toplama projesini Mustafakemalpaşa Belediyesinin yürüttüğünü belirten Başkan Kanar, vatandaşların yoğun ilgisine de teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA