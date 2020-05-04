Giysi kumbarasında hırsızlık yapan küçük çocuklar kamerada

Giysi kumbarasında hırsızlık yapan küçük çocuklar kamerada Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası iki çocuk tarafından soyuldu.