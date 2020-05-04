Giysi kumbarasında hırsızlık kameraya yansıdı
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Giysi kumbarasında hırsızlık kameraya yansıdı

Giysi kumbarasında hırsızlık kameraya yansıdı
04.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:09

Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası iki çocuk tarafından soyuldu.

Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası iki çocuk tarafından soyuldu.

Küçük çocuğun giysi kumbarasının içine girerek alma anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kumbara içerisinde çocuğun giysileri dışarı çıkarıyor. Dışarıda bekleyen başka çocuk ise aldığı giysiler kağıt toplama arabasına koyduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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