Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Haberler » Güncel » Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haber

Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Denizli'de 400 bin lira değerindeki giysi çaldığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı.

14.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:13
Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

'de 400 bin lira değerindeki giysi çaldığı iddiasıyla 'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de "nakliye dolandırıcılığı" yöntemiyle giyim malzemesi çalındığı bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, çalınan malzemelerin Şıh Maksut Mahallesi'ndeki bir depoda tutulduğu belirlendi.

Depoya düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 400 bin lira değerindeki giyim malzemesi ele geçirildi.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.K'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler