'Giymiyorsanız Giydirin' hizmeti yeniden başladı Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir hizmet veremeyen Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs, kapılarını yeniden açtı.

Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir hizmet veremeyen Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs, kapılarını yeniden açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı merkezlerde ihtiyaç sahipleri kayıt yaptırdıktan sonra yararlanabiliyor.

Nilüfer Belediyesi'nin, ikinci el kıyafetleri yeniden kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı 'Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi' ve 'Giymiyorsanız Giydirin Kampüs' yeniden hizmet vermeye başladı. Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir kapalı olan merkezler hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında kapılarını açıyor. Yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde kayıt yaptırdıktan sonra sosyal mesafeyi koruyarak, maske, eldiven kullanarak merkezden faydalanıyor.

İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi Şahin Sitesi'nde hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ile Görükle Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi Çağrıyan Sokak'ta hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'de her yıl toplam 100 bini aşkın kıyafet yeni sahipleriyle buluşuyor. Giymiyorsanız Giydirin Kampüs'ten yararlanmak isteyenler, öğrenci kimlikleri ile buradan istedikleri kıyafeti alabiliyor. İhsaniye Mahallesi'ndeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi'nden de ihtiyaç sahibi herkes belirli periyotlarda faydalanabiliyor.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından yıkanıp ütülenen kıyafetler ilk günkü görünümüne kavuşturularak gelen taleplere göre ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Duyarlı vatandaşlar, kullanılabilir durumda olan eşyalarını Nilüfer Kent Konseyi ve muhtarlıklar aracılığıyla Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi'ne ulaştırabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA