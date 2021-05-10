Giyim sanayicilerinin geri dönüşüm duyarlılığı

EGSD'nin çevrimiçi olarak düzenlediği panelde tekstilde ve hazır giyimde geri dönüşüm konusu ele alındı.

Geri Dönüştürülmüş İplik & Kumaş Tekniklerinde Güncel Gelişmeler" başlığı ile yapılan panelin moderatörlüğünü Barse Tekstil Firma Ortağı-EGSD Yönetim Kurulu Üyesi Barış Çelenoğlu yaparken, Ertona Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erman Ilıman, Haksa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sağıroğlu ve Linea Konfeksiyon Genel Müdürü Erkin Eren konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, EGSD olarak pandemi döneminde faaliyetlerine dijital platformlar üzerinden devam ettiklerini söyledi. Ertuğrul, "Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile karbon emisyonunun 30 yılda sıfırlanacağı bir Avrupa idealini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, AB tarafından 2050 yılına kadar karbonsuz kıta olma yolunda belirlenen hedefler doğrultusunda hazır giyim ve tekstil sektörü için de yeni stratejiler belirlenmiştir. Sektörümüzün sürdürülebilir kaynaklarla üretim yapması, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm teşvik edilmektedir" dedi.

Küresel olarak tüm dünyayı etkileyen pandemi ile sürdürülebilirliğin ana gündem olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Ülke olarak dönüşüm ekonomisinde maalesef henüz yolun başındayız. Döngüsel ekonomi temelinde ülkemizde yeni nesil bir üretim anlayışı yerleşmelidir. Bugün dünyada global markalar geri dönüştürülebilir ürünlerden koleksiyonlar sunuyorlar. Biz de bu yolda yürümeliyiz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıda 'Recycle kumaş ve iplik nedir?', 'Hangi ürünler dönüştürülebiliyor, dönüştürmenin şartları nelerdir' gibi sorular çerçevesinde sektörde geri dönüşümün durumunu irdelemek istediklerini söyledi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen EGSD Yönetim Kurulu Üyesi, Barse Tekstil Firma Ortağı Barış Çelenoğlu ; tüm dünyayı yakından ilgilendirdiği gibi tekstil sektörümüzü de ilgilendiren geri dönüşüm konusuyla ilgili Dernek üyelerimize bilgi aktarımında bulunmaları için sektörde önemli yer edinmiş üç değerli konuşmacı davet ettiklerini belirtti. Toplantı konusu itibariyle üyelerden yoğun katılım talebi aldıklarını belirten Çelenoğlu, recycle konusunda bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini vurguladı. İlki gerçekleştirilen toplantıda, Recycle tekstürize iplik, pamuk polyester recycle ve pamuk recycle konularında detaylı bilgi edinmek üzere bir araya geldiklerini iletti.

İplik ve kumaşta recycle (geri dönüşüm) üretim geleceğin trendi

Haksa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sağıroğlu yaptığı konuşmada firmanın 86 yılında kurulduğunu, Türkiye'de geri dönüşümün 1970'li yıllarda başlamasına rağmen son 30 senedir bu konunun gündemde olduğunu söyledi.

Sağıroğlu, "Konfeksiyonların pastal firelerini alıp, elyaf haline getirdiklerini, pamuk ana maddesi ile müşterilerin istedikleri ürünleri karıştırarak geri dönüştürülmüş ürün elde ettiklerini belirtti" dedi. Recycle ürünlerin Gtip kodunun olmamasının dezavantaj oluşturduğunu söyleyen Sağıroğlu, "Gümrük Bakanlığı tarafından Gtip kodunun oluşturulması gerektiğini vurguladı. Recycle iplik üretim kapasitemiz 700-750 ton, recycle kumaş üretimimiz 400 ton civarında" dedi.

Ertona Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erman Ilıman, pet şişe ambalaj atıklarının doğadan toplanarak tekstil ürünü üretim faaliyeti gösterdiklerini belirtti. Plastik atıklarının özellikle okyanuslar için büyük bir kirlilik kaynağı olduğunu söyleyen Ilıman, "Geri dönüşüm, sıfır atık politikası Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olmuştur" dedi.

Ilıman, "Sertifikalandırma ile ilgili olarak, recycle ürünlerin üretimini yapan her firmanın küresel geri dönüşüm standardı olan GRS belgesi olmak zorunda olduğunu belirtti".

Triko, ev tekstili, perde, koltuk kumaşlarında geri dönüştürülmüş ipliğimiz global markalar tarafından kullanıldığını vurgulayan Ilıman, "Geri dönüşümde kendi atığımızın geri dönüşüm sanayimize kazandırılması gerekiyor. Bu açıdan geri dönüşümün özendirilmesi önemli. Geri dönüşüm sektörüne devlet destekleri başladı. Firmamızın aylık recycle üretimi 500 ton" diye konuştu.

Linea Konfeksiyon Genel Müdürü Erkin Eren ise petlerden geri dönüştürülebilir elyaf, ile recycle polyester haline getirerek iplik ve kumaş ürettiklerini, ayrıca pamuk üstübülerinden yüzde 100 pamuk ve yüzde 100 viskon recycle yaptıklarını iplikte ve kumaşta nasıl daha iyileştirebileceklerini araştırmaya devam ettiklerini söyledi. Global markalara hizmet verdiklerini söyleyen Eren, "Bu global müşterilerimizin bize yapmış oldukları tavsiyelerle iş geliştirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz.Kumaşta ve boya terbiyede daha iyi bir noktaya nasıl geliriz, sürekli bir arayış içindeyiz. Recycle kumaş olarak aylık üretimimiz 250 ton civarında, kapasite 600 tona kadar çıkabiliyor diye konuştu.

Kaynak: Bültenler