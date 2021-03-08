Giyim markasından sporseverlere özel koleksiyon
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Giyim markasından sporseverlere özel koleksiyon

08.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:39
Giyim markasından sporseverlere özel koleksiyon

DeFacto sporseverlere özel tasarladığı koleksiyonuna bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

DeFacto sporseverlere özel tasarladığı koleksiyonuna bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Marka tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koşuda, basketbolda, evde egzersiz yaparken ya da antrenman sırasında rahat ve konforlu bir stil son günlerin en çok arananları arasında. ABD'nin profesyonel basketbol ligi organizasyonu NBA'in yıldız takımlarının forma, renk ve logoları kullanılarak tasarlanan koleksiyondaki crop top'lar, kapüşonlu sweatshirtler, eşofman takımları ve t-shirt'ler hem spor hem de günlük giyimde rahatlıkla kullanılıyor. Kadın, erkek ve çocuk için özel olarak tasarlanan koleksiyon geniş beden yelpazesi ve renk skalası ile dikkat çekiyor" denildi.


Giyim markasından sporseverlere özel koleksiyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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