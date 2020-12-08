Giyim markasından 'fit' tasarımlar

Giyim markası DeFacto günün her anı fit gözükmek isteyenler için DeFactoFiT ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunduğunu duyurdu.

DeFacto'nun koleksiyonla ilgili yaptığı açıklamada, "DeFactoFİT kadın koleksiyonunda kırmızıdan maviye, mürdümden yeşile, siyahtan beyaza geniş bir renk skalasına sahip, yumuşak kumaşlardan eşofman takımları öne çıkıyor. Evde kendine zaman ayırdığı anlarda dahi tarzından vazgeçmeyenlerin tercihi tasarımlar, konfor ve özgüveni bir arada sunuyor. Sporun cazibesi ile tasarlanan erkek koleksiyonu ise ilhamını futbol ve basketboldan alıyor. Sportif beylere özel DeFactoFİT tasarımları mavi, lacivert, siyah ve beyaz renklerin yer aldığı, rahat ve cool parçalarla dikkat çekiyor. Çocuk ve gençler için özel olarak hazırlanan DeFactoFİT tasarımlarında pembe, mavi, siyah ve beyaz tonlarının hakimiyeti yaşanıyor. Kız çocuklar için tasarlanan oversize sweatshirtler ve tayt seçenekleri şıklık ve konforuyla dikkat çekerken, erkek çocuklar için sunulan parçalar arasında baskı ve slogan detaylı eşofman takımları enerjik görünümüyle öne çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı