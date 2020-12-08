Giyim markasından 'fit' tasarımlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giyim markasından 'fit' tasarımlar

08.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:13
Giyim markasından 'fit' tasarımlar

Giyim markası DeFacto günün her anı fit gözükmek isteyenler için DeFactoFiT ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunduğunu duyurdu.

Giyim markası DeFacto günün her anı fit gözükmek isteyenler için DeFactoFiT ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunduğunu duyurdu.

DeFacto'nun koleksiyonla ilgili yaptığı açıklamada, "DeFactoFİT kadın koleksiyonunda kırmızıdan maviye, mürdümden yeşile, siyahtan beyaza geniş bir renk skalasına sahip, yumuşak kumaşlardan eşofman takımları öne çıkıyor. Evde kendine zaman ayırdığı anlarda dahi tarzından vazgeçmeyenlerin tercihi tasarımlar, konfor ve özgüveni bir arada sunuyor. Sporun cazibesi ile tasarlanan erkek koleksiyonu ise ilhamını futbol ve basketboldan alıyor. Sportif beylere özel DeFactoFİT tasarımları mavi, lacivert, siyah ve beyaz renklerin yer aldığı, rahat ve cool parçalarla dikkat çekiyor. Çocuk ve gençler için özel olarak hazırlanan DeFactoFİT tasarımlarında pembe, mavi, siyah ve beyaz tonlarının hakimiyeti yaşanıyor. Kız çocuklar için tasarlanan oversize sweatshirtler ve tayt seçenekleri şıklık ve konforuyla dikkat çekerken, erkek çocuklar için sunulan parçalar arasında baskı ve slogan detaylı eşofman takımları enerjik görünümüyle öne çıkıyor" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ESKİŞEHİR - İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni
ESKİŞEHİR - İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni
Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi imza töreni
Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi imza töreni
Başkan Sarı: 'Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor'
Başkan Sarı: "Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Caner Erkin Serdar Aziz Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giyim markasından 'fit' tasarımlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:19:45. #1.14#
title