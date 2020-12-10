Giyim markasından deri tasarımlar

Giyim markası DeFacto, "Deri Şıklığı" koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sunduğunu belirtti. Koleksiyonda ceketler, pantolonlar, taytlar, etekler ve kabanlar yer alıyor.

Markadan edinilen bilgilere göre koleksiyon hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Koleksiyonda montlar, pantolonlar, etekler öne çıkıyor. Günlük kombinlerin yanı sıra gece kombinlerin koleksiyonda yer alıyor. Farklı boy ve kalıp seçeneklerinin yanında, cep, yaka ve kuşak detaylarıyla da koleksiyonda dikkat çekiyor. Aynı zamanda DeFacto Deri Şıklığı Koleksiyonu www.defacto.com adresinde, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda moda severlerin beğenisine sunuluyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı