Giyim markasından basketbol severlere özel NBA lisanslı ürünler
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Giyim markasından basketbol severlere özel NBA lisanslı ürünler

Giyim markasından basketbol severlere özel NBA lisanslı ürünler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DeFacto, ABD merkezli Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) resmi lisanslı ürünlerini, ilkbahar/yaz koleksiyonunda satışa sunduğunu duyurdu.

DeFacto, ABD merkezli Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) resmi lisanslı ürünlerini, ilkbahar/yaz koleksiyonunda satışa sunduğunu duyurdu.

Giyim markası DeFacto, NBA resmi lisanslı ürünlerini, ilkbahar/yaz koleksiyonunda satışa sunduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Los Angeles Lakers, ön ve sırt baskı tasarımına sahip beyaz tişörtü sportif ruhu öne çıkarırken, Chicago Bulls amblem baskılı, çizgili tişörtü şık görünümüyle basketbol severlerin gönlünü fethediyor. Yüzde 100 pamuk, yumuşak örme kumaşa sahip, bisiklet yaka, kısa kollu ve geniş tasarıma sahip olan tişörtler spor giyim sevenlere rahatlık sunuyor. Jean, chino pantolon, spor şort ile kombinlenebilecek NBA takımlarının logolarını taşıyan ürünler, ilkbahar/yaz aylarında, stillerde dinamik ve trend bir görünüm sağlayacak" denildi.


Giyim markasından basketbol severlere özel NBA lisanslı ürünler
Giyim markasından basketbol severlere özel NBA lisanslı ürünler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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