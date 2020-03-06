Giyim markasından 8 Mart'a özel reklam filmi
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Giyim markasından 8 Mart'a özel reklam filmi

Hazır giyim markası DeFacto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir film hazırladı.

06.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:40
Giyim markasından 8 Mart'a özel reklam filmi
Hazır giyim markası DeFacto, 8 Mart için özel bir film hazırladı. '#BenKadinim' temasıyla yayınlanan filmde kadınlar 6 farklı dilde, "Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi" diyor.

ile birlikte 32 ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren DeFacto, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladığını duyurdu. DeFacto'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"#BenKadınım temasıyla hazırlanan filmde, dünyanın dört bir yanından 6 farklı kadın; kendi dilinde, 'Ben güçlü, deneyen, inanan, başaran ve seven bir kadınım; bildiğiniz gibi, istediğim gibi' mesajını veriyor. Filmde ayrıca, '32 ülkede dünya kadınlarını modayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz!' mesajına vurgu yapılıyor."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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