Giyim markasından 1 milyon maske desteği
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Sağlık Bakanlığı, Güncel

Giyim markasından 1 milyon maske desteği

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olacağını açıklayan hazır giyim markası DeFacto, 1 milyon maske bağışı yapacağını duyurdu.

08.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:17
Giyim markasından 1 milyon maske desteği

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olacağını açıklayan hazır giyim markası DeFacto, 1 milyon maske bağışı yapacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için giyim seti dağıtımına başladıklarını açıklayan DeFacto, şimdi de salgının yayılmasını önlemede hayati önem taşıyan anti bakteriyel maske üretimine başladığını açıkladı. Marka,  'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacağını duyurdu.

ANTİ BAKTERİYEL MASKE ÜRETİLECEK

Yapılan açıklamada, "DeFacto fabrikalarında uluslararası standartlara uygun olarak üretilecek 1 milyon adet tekrar kullanımlı anti bakteriyel maske, ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na iletilecek. Maskeler Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak. DeFacto, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere giyim seti dağıtımına başlamıştı. Bu kapsamda Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne toplam 3 bin adet ürün seti gönderildi. Ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırılıyor" denildi.

ONLİNE KANALLAR İÇİN İSTİHDAMINI ARTIRDI

Salgının yayılma hızı 'sosyal izolasyon' ile düşürülmeye çalışılırken ulaşımdan hizmet sektörüne, eğitimden üretimine kadar pek çok sektörde önlemler arttırıldı.

Açıklamanın devamında, "DeFacto, müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve toplumun tüm kesimlerinin sağlık ve güvenliğini önceliklendirdi. Mağazalarını geçici süreyle kapatan ve online kanallar üzerinden en üst düzeyde hijyenik koşullarda faaliyetlerini sürdüren şirket, Türkiye'nin ekonomik gücüne ve sosyal sağlığına destek olmakiçin istihdamını eksiltmek yerine arttırdı" ifadelerine yer verildi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "Kovid-19 salgını çağdaş dünyanın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir durum. Hiçbir kurum ve ülkenin yakın zamanda böyle bir salgın için tecrübesi olmadığı için uygulayabileceğimiz bir reçete elimizde bulunmuyor. Buna karşın elimizdeki en büyük dayanak ise dayanışma ruhumuz. Bu süreci omuz omuza vererek hep birlikte atlatacağız. Elde edeceğimiz tecrübeler ise geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız olacak. DeFacto olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı için, tüm sahalarımızda maksimum sağlık ve güvenlik önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımızın ücretlerini eksiksiz ödedik. Ayrıca ülkemizin ekonomik potansiyeline inandığımız için istihdamımızı eksiltmek yerine arttırdık. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve toplumun tüm kesimlerinin, sağlık ve güvenliği önceliklendirerek katkımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Tüm gücümüz ve kararlılığımızla, elimizden gelen desteği vererek, sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımıza inancımız tam. Bu vesileyle fedakar bir şekilde görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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