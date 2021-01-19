Giyim markasında kışa özel kadın triko koleksiyonu
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Giyim markasında kışa özel kadın triko koleksiyonu

19.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:47
Giyim markasında kışa özel kadın triko koleksiyonu

Giyim markası DeFacto, kışa özel kadın koleksiyonu hazırladığını duyurdu.

Giyim markası DeFacto, kışa özel kadın koleksiyonu hazırladığını duyurdu. Klasikleşmiş koyu renklerin yanı sıra sıcak tonların da dikkat çektiği modern tasarımlardan oluşan koleksiyonun uzun, oversize, asimetrik kesim, vintage ve balıkçı örgü detaylarıyla birçok farklı boy ve modelde tasarlanan trikolardan oluştuğu belirtildi.

Giyim markası DeFacto yeni hazırladığı Kış Kadın Triko Koleksiyonu'nda, siyah, lacivert, haki gibi kış tonların yanında bej, kemik, pembe, yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renklerinin hakim olduğu bildirildi. Uzun, oversize, asimetrik kesim, vintage ve balıkçı örgü detaylarıyla birçok farklı boy ve modelde tasarlanan trikolar, kış mevsiminin kurtarıcısı olarak ön plana çıktı.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Koleksiyonda yer alan tasarımlar hem rahat hem de elegan bir stilin öncüsü olarak dikkat çekiyor. Birbirinden şık triko modelleri, farklı kombinleri tek bir dokunuşla canlandırarak; her giyim tarzına uygun görünümler yaratmaya yardımcı oluyor. Koleksiyona, markanın internet sitesinden, mobil uygulamadan ve tüm mağazalardan ulaşılabilir" denildi.


Giyim markasında kışa özel kadın triko koleksiyonu
Giyim markasında kışa özel kadın triko koleksiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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