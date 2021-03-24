Giyim mağazalarından çaldığı kıyafetleri internetten satan kadın tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giyim mağazalarından çaldığı kıyafetleri internetten satan kadın tutuklandı

24.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:02
Giyim mağazalarından çaldığı kıyafetleri internetten satan kadın tutuklandı

Ankara'da giyim mağazalarından çaldığı kıyafetleri internetten sattığı belirlenen kadın tutuklandı.

Ankara'da giyim mağazalarından çaldığı kıyafetleri internetten sattığı belirlenen kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki lüks mağazalardaki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık yaşanan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, kıyafetleri çalan kişinin I.C. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Kıyafetlerle deneme kabinine girdiği ve üzerindeki alarmları makasla etkisiz hale getirdiği kıyafetleri çantasına koyup mağazadan ayrıldığı belirlenen zanlı, bir mağazada kıyafetleri çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

Üst aramasında 2 makas, evinde yapılan aramada ise 13 kıyafet ele geçirilen I.C'nin çaldığı kıyafetleri internet siteleri üzerinden sattığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen I.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giyim mağazalarından çaldığı kıyafetleri internetten satan kadın tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:03:23. #1.16#
title