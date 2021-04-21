Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23 Nisan Cuma günü trafiğe kapatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23 Nisan Cuma günü trafiğe kapatılıyor

Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23 Nisan Cuma günü trafiğe kapatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı tamirat çalışmaları nedeniyle Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23-26 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı tamirat çalışmaları nedeniyle Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23-26 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım yan yollardan sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı'nın (Kepez Belediyesi Yanı) Antalya-Alanya istikameti, köprü genleşme derzi tamiratı çalışmaları nedeniyle 23 Nisan Cuma ile 26 Nisan Pazartesi günleri arasında trafiğe kapalı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte köprülü kavşak üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında ulaşım köprülü kavşak yan yollarından sağlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu
İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23 Nisan Cuma günü trafiğe kapatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:33:33. #1.15#

title