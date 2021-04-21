Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23 Nisan Cuma günü trafiğe kapatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı tamirat çalışmaları nedeniyle Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23-26 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı tamirat çalışmaları nedeniyle Gıyasettin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı 23-26 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım yan yollardan sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gıyaseddin Keyhüsrev Köprülü Kavşağı'nın (Kepez Belediyesi Yanı) Antalya-Alanya istikameti, köprü genleşme derzi tamiratı çalışmaları nedeniyle 23 Nisan Cuma ile 26 Nisan Pazartesi günleri arasında trafiğe kapalı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte köprülü kavşak üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında ulaşım köprülü kavşak yan yollarından sağlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı