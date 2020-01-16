16.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:46

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, savunma sanayisinde başarılı olan ülkelerin dünya üzerinde söz sahibi olabildiğini belirterek, "Savunma sanayi alanında ilerlemeden tam bir bağımsızlık gerçekleşemez." dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı'ndan (GİV) yapılan açıklamaya göre, GİV Girişimci Buluşmaları programında konuşan Okyay, iş adamları, girişimciler, STK temsilcileri ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu katılımcılara, savunma sanayisi ve havacılık alanındaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Savunma sanayisinin müşterisinin tek olduğunu belirten Okyay, "O da devlettir. Sektörde başarılı olan ülkeler dünya üzerinde söz sahibi olabiliyor. Savunma sanayisi alanında ilerlemeden tam bir bağımsızlık gerçekleşemez. Bu yüzden devlet, almaya istekli olduğu ve bu sektörü desteklediği sürece ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

"Ulusal bağımsızlık ve refahın yolu savunma sanayisinde"

Osman Okyay, ulusal bağımsızlığın yolu, ülke refahının göstergesi, Ar-Ge ve yeniliğin kaynağı olduğu için savunma sanayisi sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisi, zannedildiği gibi geniş hacimli bir sektör değil. Dünya genelinde enerji ve medikal sektöründe bile 60-70 milyar dolarlık cirolar dönüyor. Buna rağmen savunma sanayisi alanında toplam rakam sadece 2,3 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Okyay, dünya üzerinde ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya olmak üzere 4 ülkenin savunma sanayisinde uçak motorları ürettiğini, Türkiye'nin de bu alanda çok önemli mesafe katettiğini kaydetti.

"İlk yerli ve milli piyade tüfeğinin yapımını tetikleme bize nasip oldu"

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Okyay, daha önce yapılmamışı denemenin önemine işaret ederek, "Kale Grubu da bu kuruluş felsefesine göre kuruldu ve kuruluş amacına göre hareket ediyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli piyade tüfeğinin yapımını tetikleme bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Kale Grubu olarak İHA'ların ilk olarak ortaya çıkmasında 10 sene katkıları olduğunu belirten Okyay, savunma sanayisinde malzeme konusunda hala büyük sıkıntılar olduğunu, bu konuda katedilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu kaydetti.

GİV Başkanı Mehmet Koç da havacılık ve savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği başarılı noktaları vurgulayarak, "Bugün kendimize ait İHA'larımız, SİHA'larımız olmasa hem içeride hem dışarıdaki askeri operasyonlarda bu başarıya nasıl ulaşabilirdik? Savunma sanayi alanında bugünkü başarılar Selçuk Bayraktar ve Osman Okyay gibi girişimcilerin desteği ile gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA