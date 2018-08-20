Giuliano Transferinde Detaylar Belli Olmaya Başladı
Fenerbahçe'nin Al Nassr ile görüşmelere başladığını açıkladığı Giuliano transferi için, Suudi Arabistan takımının 12-15 milyon euro arası bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr FC ile görüşmelere başladığını açıkladığı Giuliano'nun transferindeki detaylar da belli olmaya başladı.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Nassr, Fenerbahçe'den transferi Giuliano'yu Cuma günü büyük bir törenle basına tanıtacak.
3 YILLIK SÖZLEŞME, ÖDEME TAKSİTLE OLACAK
Al Nassr'ın Brezilyalı yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da belirtildi. Fenerbahçe transferin rakamlarını henüz açıklamasa da Al Nassr'ın Giuliano için 3 taksitle yaklaşık 12 ile 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Fenerbahçe geçtiğimiz gün Giuliano için Suudi temsilcisi ile görüşmlere başlandığını KAP'a bildirmişti.
Geçen sezonun başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Giuliano, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 31 lig maçında 15 gole imza atmıştı.
-
iyi para Fnerin kadro zaten ıyı guli ye gerek yok gencler oynasın onlardanda fener ıyı para kazanacak ALİ başkan adamın dibiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Verin de paraları çarçur etmeyin bari..Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır