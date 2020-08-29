Giuliano kimdir? Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor? Giuliano hangi takımlarda oynadı?
Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Giuliano, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor? Giuliano hangi takımlarda oynadı? Giuliano kimdir?
29.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:53
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Giuliano, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Giuliano kimdir? Giuliano hangi takımlarda oynadı? Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor?
GİULİANO KİMDİR?
Doğum tarihi: 31 Mayıs 1990
Kaç yaşında: 30yaşında
Nereli: Curitiba, Paraná, Brezilya
Boy: 1,72 m
Kilo: 68 kg
Mevkiisi: Orta saha
Giuliano de Paula (d. 31 Mayıs 1990, Curitiba, Brezilya) Brezilyalı orta saha futbolcusu. Brezilya millî takımı ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giymektedir.
OYNADIĞI TAKIMLAR
2007-2008 Paraná
2009-2010 Internacional
2011-2014 Dnipro Dnipropetrovsk
2014-2016 Grêmio
2016-2017 Zenit Saint Petersburg
2017-2018 Fenerbahçe
2018- Al-Nassr 52