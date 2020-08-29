Giuliano kimdir? Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor? Giuliano hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Giuliano, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor? Giuliano hangi takımlarda oynadı? Giuliano kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Giuliano, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Giuliano kimdir? Giuliano hangi takımlarda oynadı? Giuliano kaç yaşında nereli? Giuliano hangi pozisyonda oynuyor? GİULİANO KİMDİR? Doğum tarihi: 31 Mayıs 1990 Kaç yaşında: 30yaşında Nereli: Curitiba, Paraná, Brezilya Boy: 1,72 m Kilo: 68 kg Mevkiisi: Orta saha Giuliano de Paula (d. 31 Mayıs 1990, Curitiba, Brezilya) Brezilyalı orta saha futbolcusu. Brezilya millî takımı ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giymektedir. OYNADIĞI TAKIMLAR 2007-2008 Paraná 2009-2010 Internacional 2011-2014 Dnipro Dnipropetrovsk 2014-2016 Grêmio 2016-2017 Zenit Saint Petersburg 2017-2018 Fenerbahçe 2018- Al-Nassr 52