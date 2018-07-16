Fenerbahçeli Giuliano: Fenerbahçe'de Mutluyum, Ayrılmayı Düşünmüyorum

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü İsviçre'nin Lozan kentinde basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

Brezilyalı futbolcu Giuliano, yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, "Sizlerin de gördüğü gibi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Taktik ve mental olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Brezilya Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda olmadığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Giuliano, "Futbolda mutlu anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da var. Milli takımda yer almak istiyordum ancak olmadı. Geçen sezon Fenerbahçe'de kariyerimin en iyi 2'nci sezonunu yaşadım. Milli takıma gidemedim ama bir taraftar olarak destekledim. Kupayı kazanamadık ama bundan ders çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

"AMACIM GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ OLMAK"

Yeni sezonda daha iyi olmak istediğini belirten Giuliano," Yeni bir sene yeni bir mücadele demek. Amacım geçen sezondan daha iyi olmak. Kolektif olarak bu sisteme adapte olmalıyız. Bu şekilde her şey güzel olacaktır. Performansımı daha iyiye çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Giuliano, hakkında çıkan transfer söylentileri ile ilgili, "Brezilya ve Almanya'dan teklif olduğuna dair haberler çıktı ancak ben ve menajerimin kimseyle bir iletişimi olmadı. Fenerbahçe'de mutluyum. Geçen yıl burada iyi bir sezon geçirdim. Fenerbahçe'de bu sezon güzel bir yıl geçirmek istiyorum" diye konuştu.

"BAŞARIYA TARAFLARLA BİRLİKTE ULAŞABİLİRİZ"

Taraftarların kombine biletlere ve yeni sezona ilgilisi ile ilgili Giuliano, "İnternetten takip ediyorum. Taraftarlar bizim 12'nci oyuncumuz. Bize cesaret veriyorlar. Bizi teşvik etsinler. Başarıya anca birlikte ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAK İÇİN İYİ ŞARTLARA SAHİBİZ"

Kamp çalışmalarının iyi gittiğine vuru yapan Giuliano, "Geçen sezon kamp döneminde ben yoktum. Ama bu sezon her şey güzel geçiyor. Şartlarımız çok iyi. Çalışmak için iyi şartlara sahibiz" dedi.