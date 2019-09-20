GittiGidiyor ve Garanti BBVA iş birliğiyle 75 TL'ye varan bonus fırsatı

20.09.2019 11:40

GittiGidiyor, Garanti BBVA iş birliğiyle kullanıcılarına 75 TL'ye varan bonus kazandırıyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, GittiGidiyor, Garanti BBVA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, kullanıcılarının alışveriş yaparken kazanmasını sağlıyor.

Kampanyadan Garanti Bonus Card, Garanti Bonus Business Card, Easy, Money Bonus, Bonus Sanal kartlar, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, Deniz Bonus, Deniz Bonus Business, TEB Bonus, ING Bonus, Şeker Bonus, Alternatifbank Bonus, Alternatifbank Bonus Business, ICBC Turkey Bonus, ICBC Turkey Bonus Business, Fibabanka Bonus ve Fibabanka Bonus Business kart sahipleri yararlanabiliyor.

30 Eylül'e kadar geçerli kampanyada, kullanıcılar tek seferde yapacakları 500-999,99 TL arasındaki alışverişlerde 25 TL bonus, bin TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL bonus kazanıyor.

Kampanyaya katılarak ödemesini GarantiPay ile tamamlayanlar ise tek seferde yapacakları 500 TL ile 999,99 TL arası alışverişlerde 50 TL bonus sahibi oluyor. GarantiPay kullanıcıları, tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri tek çekim veya taksitli alışverişlerde ise 75 TL bonus kazanma şansını yakalıyor.

Bonus, kampanyasıyla ilgili ayrıntılı bilgiye linkten ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA