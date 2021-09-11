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GittiGidiyor'un Keşfedecek Çok Şey Var podcastinin yeni bölümü yayında

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
GittiGidiyor'un Keşfedecek Çok Şey Var podcastinin yeni bölümü yayında

GittiGidiyor'un Keşfedecek Çok Şey Var podcast serisinin 9. bölümü yayınlandı.

GittiGidiyor'un Keşfedecek Çok Şey Var podcast serisinin 9. bölümü yayınlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni bölümde Kayra Keri Küpçü ile fantastik edebiyatın popüler kültür, sinema, dizi ve oyun dünyasını nasıl etkilediği konuşuldu.

Fantastik Dünyanın Verdiği İlham konulu 9. bölümde, fantastik edebiyatın farklı birçok alanda oluşturduğu etki üzerine konuşuldu.

Burak Tatari moderatörlüğünde ve Fantastik Kurgu Uzmanı Kayra Keri Küpçü konukluğunda gerçekleşen podcast yayınında, fantastik edebiyatın popüler kültüre, sinemaya ve dizi dünyasına verdiği ilhamdan oyun dünyasında oluşturduğu etkiye, genç jenerasyonların türe olan ilgisinden Türkiye'deki fantastik edebiyatın hangi noktada olduğuna kadar pek çok konuya değinildi.

Lord of the Rings, Game of Thrones gibi yapımların ele alındığı yayın sonunda Kayra Keri Küpçü dinleyenlerden gelen soruları yanıtlandırdı.

GittiGidiyor'un 20. yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı Keşfedecek Çok Şey Var'a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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Haber: GittiGidiyor'un Keşfedecek Çok Şey Var podcastinin yeni bölümü yayında - Haberler Ekonomi
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