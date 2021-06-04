GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinde EURO 2020 konuşuldu
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GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinde EURO 2020 konuşuldu

GittiGidiyor'un 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinde EURO 2020 konuşuldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

ticaret sitesi GittiGidiyor'un hayata geçirdiği "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin dördüncü bölümünde dünyanın en önemli spor organizasyonlarından EURO 2020'e dair son gelişmelere yer verildi.

E-ticaret sitesi GittiGidiyor'un hayata geçirdiği "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin dördüncü bölümünde dünyanın en önemli spor organizasyonlarından EURO 2020'e dair son gelişmelere yer verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, online pazaryeri GittiGidiyor "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisine tüm hızıyla devam ediyor. Dinleyicileri ilgi çekici ve keyifli sohbetlerle buluşturan GittiGidiyor'un podcast yayınının "Ertelenmiş Heyecan: EURO 2020" konulu dördüncü bölümünde, 11 Haziran'da başlayacak olan ve toplam 24 ülkenin milli takımlarının mücadele edeceği EURO 2020 heyecanı konuşuldu.

Burak Tatari moderatörlüğünde gerçekleşen podcast yayınında spor yorumcuları Banu Yelkovan ve Ilgaz Çınar, EURO 2020 öncesi turnuvayı değerlendirdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın performansı ve karşılaşacağı ekiplerin konuşulduğu yayında, turnuvaya katılan favori takımlar ve öne çıkan futbolcular üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Kadın futboluna da değinen Banu Yelkovan, önümüzdeki dönemde bu alanda önemli gelişmeler beklediklerini vurguladı.

GittiGidiyor'un 20. yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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