GittiGidiyor Kampüs gençlere kariyerlerinde yol gösteriyor

E-ticaret sitesi GittiGidiyor, yeni platformu GittiGidiyor Kampüs'ü hayata geçirdi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor Kampüs, kariyer hayatlarına yön vermek ve başarıyı yakalamak isteyen üniversite öğrencileri ile üniversiteden yeni mezun gençlere yönelik içerikleriyle rehber niteliği taşıyor.

GittiGidiyor'daki staj süreçleriyle ilgili detaylı bilgilere erişilebilen platformda, stajyer ilanları da yayınlanıyor. Bu sayede e-ticaret sektöründe kariyerine başlamak isteyen gençler, GittiGidiyor'daki fırsatlardan kolaylıkla haber dar olabiliyor.

Kampüs Blog'da ise stajyerlerin ve yeni mezunların iş hayatına dair bilgilere erişebilecekleri güncel yazıların yanı sıra çeşitli anket ve testler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor CPCO - İnsan ve Kültür Direktörü Murat Yüksel, geleceğin sektör temsilcileri olacak gençlere yönelik uygulamaları hayata geçirmeyi çok önemsediklerini belirterek "Genç ve dinamik bir şirket olarak sektörümüz adına öğrenci veya yeni mezun arkadaşlarımıza artı değer kazandırabilecek projeler üretmek bizim için çok kıymetli. Hayata geçirdiğimiz GittiGidiyor Kampüs aracılığıyla da kariyerini şekillendirmek isteyen öğrenci veya yeni mezunlara yönelik faydalı içerikler sunacağız. Bu sayede onlara gelecekteki profesyonel hayatlarına hazırlanmaları konusunda destek olacağız." ifadelerini kullandı.

GittiGidiyor olarak, 2017 yılından bu yana Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından belirlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde en üst sıralarda yer aldıklarını vurgulayan Yüksel, "Yine bu yıl, GPTW tarafından 'IT'nin En İyi İşvereni' seçildik ve 'Avrupa'nın En İyi İşverenleri' listesinde yer aldık. Youth Awards tarafından belirlenen listede gençler tarafından en çok çalışılmak istenen internet şirketlerinden biri olduk.

GittiGidiyor Kampüs'te bizi bu başarılara ulaştıran uygulamalarımızı paylaşacağız. Bunun yanı sıra kurumsal kültürümüzün en önemli parçalarından olan çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımızı, gönüllülük esasıyla çalışmalarını yürüten çalışan gruplarımızın faaliyetlerini platform üzerinden takip edebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Haberi Kaydet