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Gittigidiyor'dan Worldpuan????? kazanma kampanyası

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Gittigidiyor'dan Worldpuan????? kazanma kampanyası

GittiGidiyor'un Yapı Kredi World iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyasında, kullanıcılar 75 TL'ye varan Worldpuan kazanıyor.

GittiGidiyor'un Yapı Kredi World iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyasında, kullanıcılar 75 TL'ye varan Worldpuan kazanıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitesi, kullanıcılarına yeni kampanyalar sunarak ayrıcalık tanımaya devam ediyor.

Worldcard sahipleri, 1-15 Kasım'da GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da peşin 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL Worldpuan kazanabiliyor.

World Mobil uygulamasından kampanyaya katılanlar ise taksitli veya peşin 500-999,99 tutarında alışverişler için 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL Worldpuana sahip olabiliyor.

Kampanyaya Sms yoluyla katılmak isteyen Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin, GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaralarını 4454'e göndermeleri gerekiyor. Albaraka Worldcard sahipleri de yine GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra "AL" yazıp boşluk bırakmadan, kart üzerindeki müşteri numaralarını 8 haneli olacak şekilde SMS ile 4454'e göndererek kampanyaya katılabiliyor. Vakıfbank Worldcard sahipleri ise GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak, kart numarasının son 6 hanesini SMS ile 6635'e göndererek kampanyaya dahil olabiliyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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