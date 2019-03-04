Gittigidiyor'dan Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Kampanya

GittiGidiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği kampanyayla kadın girişimcilerin yanında yer alıyor.

Gittigidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, kadın girişimcilere destek kampanyası başlattı. Platformda başarılı kadın girişimcilerin mağazalarından 100 TL ve üzeri alışveriş yapanların anında 20 TL indirim fırsatı kazanacağı kampanya, 8 Mart'a kadar sürecek.

Kampanya, küçük ev aletlerinden kozmetiğe, ayakkabıdan dekorasyona kadar onlarca farklı kategoride geçerli olacak.

Her 100 TL'lik alışverişe 20 TL'lik indirim fırsatı sunan GittiGidiyor, ayrıca kadın girişimcilerin mağazalarındaki avantajlı fiyatlara sahip ürünler için de anında indirim uygulayacak.

Kampanya kapsamında seçili akıllı telefonlar, kozmetik, kişisel bakım, giyim ürünleri, ayakkabı, mobilya, bebek, anne ürünleri, süpermarket ürünleri, ofis ve kırtasiye malzemelerinde özel indirimler sunuluyor.

Kaynak: AA