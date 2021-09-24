GittiGidiyor'dan chip-para kampanyası

GittiGidiyor, Axess ve Wings ile yaptığı iş birliği kapsamında kullanıcılarına 75 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, platform kullanıcıları, 30 Eylül'e kadar tek seferde yapacakları 500-999,99 TL arasındaki alışverişlerinde 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde ise 75 TL chip-para kazanabilecek.

Kullanıcıların kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce "GİTTİGİDİYOR" yazıp 4566'ya SMS göndermeleri veya Axess Mobil uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları yeterli olacak.