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GittiGidiyor'dan chip-para kampanyası

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
GittiGidiyor'dan chip-para kampanyası

GittiGidiyor, Axess ve Wings ile yaptığı iş birliği kapsamında kullanıcılarına 75 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor, Axess ve Wings ile yaptığı iş birliği kapsamında kullanıcılarına 75 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, platform kullanıcıları, 30 Eylül'e kadar tek seferde yapacakları 500-999,99 TL arasındaki alışverişlerinde 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde ise 75 TL chip-para kazanabilecek.

Kullanıcıların kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce "GİTTİGİDİYOR" yazıp 4566'ya SMS göndermeleri veya Axess Mobil uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları yeterli olacak.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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