GittiGidiyor'dan bonus kazanma fırsatı

15.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:40

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına birçok fırsat bulunan alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA iş birliği ile gerçekleştirilen ve 16-29 Şubat 2020'de geçerli olan kampanya sayesinde kullanıcılar bonus kazanma şansı elde ediyor.

Bu kapsamda GittiGidiyor'dan yapılan tek seferde, taksitli veya tek çekim 500-999,99 TL arası alışverişlerde 25 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL bonus kazanma fırsatı kullanıcıları bekliyor. Kampanyaya GarantiPay ile katılan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerde 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL bonus kazanabiliyor.

Kampanyaya katılım için harcamadan önce "GITTIGIDIYOR" yazıp, Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, TEB Bonus sahiplerinin 4616'ya, Şeker Bonus sahiplerinin 7353'e, ING Bonus sahiplerinin 2205'e, Alternatifbank Bonus sahiplerinin 4055'e ve ICBC Turkey Bonus sahiplerinin 05327524404'e SMS göndermesi gerekiyor.

Kaynak: AA