GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı
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GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı

19.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:20
GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı

GittiGidiyor, Garanti BBVA ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı sunacak.

GittiGidiyor, Garanti BBVA ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı sunacak.

GittiGidiyor açıklamasına göre, bonus kart sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da tek çekim 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL bonus kazanabiliyor.

Ödemelerini GarantiPay ile tamamlayan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL bonus kazanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için harcamadan önce Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, TEB Bonus sahiplerinin 4616'ya, Şeker Bonus sahiplerinin 7353'e, Alternatifbank Bonus sahiplerinin 4055'e, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin 05327524404'e "GITTIGIDIYOR" yazarak SMS göndermesi gerekiyor.

Bunun dışında BonusFlaş uygulamasından da "Hemen Katılın" butonuna tıklanarak katılım sağlanabiliyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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