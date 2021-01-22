GittiGidiyor'dan 75 liraya varan chip-para fırsatı
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GittiGidiyor'dan 75 liraya varan chip-para fırsatı

22.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:07
GittiGidiyor'dan 75 liraya varan chip-para fırsatı

Akbank kredi kartları ve banka kartı sahipleri, ocak ayında GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde 75 liraya varan chip-para kazanıyor.

Akbank kredi kartları ve banka kartı sahipleri, ocak ayında GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde 75 liraya varan chip-para kazanıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına birbirinden avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

???????Akbank kredi kartları ve banka kartı sahipleri 31 Ocak 2021 tarihine kadar GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 - 999,99 lira arasındaki alışverişlerinde 50 lira, 1000 lira ve üzeri alışverişinde ise 75 lira chip-para kazanıyor.

Kampanya katılmak için ilk harcamadan önce "GİTTİGİDİYOR" yazıp SMS ile 4566'ya gönderilmesi veya Axess Mobil üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklanması yeterli oluyor. Kampanya koşulları gerçekleştirildikten sonra hemen karta yüklenen hediye chip-paralar, Axess üye iş yerlerinde kullanılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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