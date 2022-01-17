GittiGidiyor'dan 75 liraya varan chip-para kampanyası

GittiGidiyor, Akbank ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kullanıcılarına 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmak üzere, 75 liraya varan chip-para kazanma şansı sunuyor.

GittiGidiyor, Akbank ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kullanıcılarına 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmak üzere, 75 liraya varan chip-para kazanma şansı sunuyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, şirket, yeni kampanyalarla kullanıcılarına ayrıcalık tanımaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında GittiGidiyor, kullanıcılarına 31 Ocak tarihine kadar Axess kartlarla yapacakları 500-999,99 lira arasındaki tek seferlik alışverişte 50 lira, 1000 lira ve üzeri alışverişte ise 75 lira chip-para kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyadan Axess, Wings, Free, Akbank Kart, ticari kartlar ile bu kartlara bağlı ek kart ve sanal kart sahipleri yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce asıl kart sahibi tarafından Akbank sistemine kayıtlı olan cep telefonu numarasından "GİTTİGİDİYOR" yazıp 4566'ya SMS gönderilmesi veya Axess Mobil üzerinden 'Hemen katıl' butonuna tıklanması yeterli oluyor.