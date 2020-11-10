GittiGidiyor'dan 75 liraya varan chip-para kampanyası
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GittiGidiyor'dan 75 liraya varan chip-para kampanyası

10.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:53
GittiGidiyor'dan 75 liraya varan chip-para kampanyası

GittiGidiyor, Akbank iş birliği ile düzenlediği yeni kampanyası kapsamında kullanıcılarına 75 liraya varan chip-para kazanma şansı veriyor.

GittiGidiyor, Akbank iş birliği ile düzenlediği yeni kampanyası kapsamında kullanıcılarına 75 liraya varan chip-para kazanma şansı veriyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, firma, Akbank kullanıcılarına özel düzenlediği kasım ayı kampanyasında 500 lira üzeri alışverişe 50 lira, 1.000 lira üzeri alışverişe ise 75 lira chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

15 Kasım'a kadar sürecek kampanya ile Akbank kredi kartları ve banka kartı sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500-999,99 lira arasındaki alışverişlerinde 50 lira, 1.000 lira ve üzeri alışverişlerinde ise 75 lira chip-para kazanabiliyor.

Kampanyaya katılım için harcamadan önce "GİTTİGİDİYOR" yazıp SMS ile 4566'ya gönderilmesi veya Axess Mobil üzerinden "Hemen katıl" butonuna tıklanması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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