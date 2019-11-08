GittiGidiyor'dan 11 Kasım'da yüzde 75'e varan indirim

08.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:46

GittiGidiyor, kullanıcılarını kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, platformun 11 Kasım sabahı saat 09.00'da başlayıp aynı gün saat 23.59'a kadar devam edecek "Kazananlar Günü" kampanyası kapsamında beyaz eşyadan anne bebeğe, cep telefonundan süpermarkete 17 farklı kategoride yüzde 75'e varan indirimler Kazananlar Kulübü üyelerini bekliyor.

GittiGidiyor'un sadakat programı Kazananlar Kulübü'ne üye olmayanlar da Kazananlar Günü özelinde 24.90 TL karşılığında indirimlerden faydalanabiliyor.

Kampanyada sepette ise yüzde 15'e varan indirim fırsatı kullanıcılara sunuluyor.

Kaynak: AA