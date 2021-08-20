Gittigidiyor'dan 100 TL'ye varan "Bankkart Lira" kazanma fırsatı

GittiGidiyor kullanıcıları 31 Ağustos 2021'e kadar geçerli olacak kampanya ile 100 TL'ye varan "Bankkart Lira" kazanma fırsatı yakalayacak.

GittiGidiyor kullanıcıları 31 Ağustos 2021'e kadar geçerli olacak kampanya ile 100 TL'ye varan "Bankkart Lira" kazanma fırsatı yakalayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Ziraat Bankası ile yaptığı iş birliği sayesinde kullanıcılarına 31 Ağustos 2021'e kadar geçerli 100 TL'ye varan Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası bankkart sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da peşin 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL Bankkart Lira kazanabiliyor.

Kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr ve SMS kanallarından katılım sağlanabiliyor. SMS ile katılım sağlamak isteyen Bankkart sahiplerinin, Ziraat Bankası'nda kayıtlı cep telefonundan, GİTTİGİDİYOR yazıp 4757'ye ücretsiz olarak SMS göndermesi yeterli oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol