GittiGidiyor'da Worldpuan kazanma fırsatı
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GittiGidiyor'da Worldpuan kazanma fırsatı

GittiGidiyor'da Worldpuan kazanma fırsatı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

GittiGidiyor, Yapı Kredi World ile yapılan iş birliği kapsamında, 15 Haziran'a kadar kullanıcılarına özel Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor, Yapı Kredi World ile yapılan iş birliği kapsamında, 15 Haziran'a kadar kullanıcılarına özel Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına yeni kampanyalar sunarak ayrıcalık tanımaya devam ediyor.

GittiGidiyor'un Yapı Kredi World iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyasında, kullanıcılar 50 TL'ye varan Worlpuan kazanma fırsatı buluyor.

Worldcard sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da peşin 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL Worldpuan kazanabiliyor.

World Mobil uygulamasından kampanyaya katılanlar ise taksitli veya peşin 500-999,99 TL tutarında alışverişler için 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL Worldpuan kazanma fırsatı elde ediyor.

15 Haziran'a kadar geçerli kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyen Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin, "GITTIGIDIYOR" yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaralarını 4454'e göndermeleri gerekiyor.

Albaraka Worldcard sahipleri de yine "GITTIGIDIYOR" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra "AL" yazıp boşluk bırakmadan, kart üzerindeki müşteri numaralarını 8 haneli olacak şekilde SMS ile 4454'e göndererek kampanyaya katılabiliyor. Vakıfbank Worldcard sahipleri ise "GITTIGIDIYOR" yazıp bir boşluk bırakarak, kart numarasının son 6 hanesini SMS ile 6635'e göndererek kampanyaya dahil olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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