GittiGidiyor'da Beşiktaş ürünlerine rağbet
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GittiGidiyor'da Beşiktaş ürünlerine rağbet

GittiGidiyor'da Beşiktaş ürünlerine rağbet
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Süper Lig'de liderliği elinde tutan Beşiktaş'ın 1 Mayıs Cumartesi günü kazandığı maç sonrası kulüplerine destek olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar, GittiGidiyor'daki siyah beyazlı kulübün ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'de liderliği elinde tutan Beşiktaş'ın 1 Mayıs Cumartesi günü kazandığı maç sonrası kulüplerine destek olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar, GittiGidiyor'daki siyah beyazlı kulübün ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Şirket açıklamasına göre, galibiyet sonrasında GittiGidiyor'da "Beşiktaş" içeren kelime arama hacmi hafta başına göre yaklaşık 6 kat arttı. Bunun yanı sıra bayrak satışları yaklaşık 20 kat oranında yükselirken, tüm BJK ürünlerinin satışı 19 kat artış gösterdi.

Ayrıca GittiGidiyor ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında gerçekleştirilen gelir ortaklığı iş birliği kapsamında Beşiktaş taraftarları, GittiGidiyor'dan mayıs ayı sonuna kadar yapacakları alışverişlerde kulüplerine destek olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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