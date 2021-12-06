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GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma şansı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma şansı

GittiGidiyor, Yapı Kredi World iş birliğiyle hayata geçirdiği kampanya kapsamında 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor, Yapı Kredi World iş birliğiyle hayata geçirdiği kampanya kapsamında 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, alışveriş platformundan yapılacak alışverişlerde geçerli olacak kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.

Worldcard sahipleri, tek seferde yapacakları taksitli ya da peşin 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL Worldpuan kazanacak. World Mobil uygulamasından kampanyaya katılanlar ise 500-999,99 TL tutarında 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL Worldpuan kazanma fırsatı elde edecek.

World Mobil üzerinden kampanyaya katılmak için World Mobil uygulamasında bulunan "Kampanyalar" alanından ilgili kampanyanın "Hemen Katıl" butonuna basmak yeterli olacak.

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AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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