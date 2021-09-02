GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatı
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GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatı

GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Yapı Kredi World ile yapılan iş birliği kapsamında GittiGidiyor, 15 Eylül 2021'e kadar kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi World ile yapılan iş birliği kapsamında GittiGidiyor, 15 Eylül 2021'e kadar kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret sitesi, kullanıcılarına yeni kampanyalar sunarak ayrıcalık tanımaya devam ediyor.

Markanın, Yapı Kredi World iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanya kapsamında, kullanıcılar 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma şansı yakalıyor. Worldcard sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da peşin 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL Worldpuan kazanabiliyor. World Mobil uygulamasından kampanyaya katılanlar ise taksitli veya peşin 500-999,99 tutarında alışverişler için 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL Worldpuan kazanma fırsatı elde ediyor.

15 Eylül 2021'e kadar geçerli kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyen Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin, GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaralarını 4454'e göndermeleri gerekiyor. Albaraka Worldcard sahipleri de yine GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra "AL" yazıp boşluk bırakmadan, kart üzerindeki müşteri numaralarını 8 haneli olacak şekilde SMS ile 4454'e göndererek kampanyaya katılabiliyor. Vakıfbank Worldcard sahipleri ise GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak, kart numarasının son 6 hanesini SMS ile 6635'e göndererek kampanyaya dahil olabiliyor.

World Mobil üzerinden kampanyaya katılmak için World Mobil uygulamasında bulunan "Kampanyalar" alanından ilgili kampanyanın "Hemen Katıl" butonuna basmak yeterli oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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GittiGidiyor'da 75 TL'ye varan Worldpuan kazanma fırsatı - Haberler Ekonomi
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