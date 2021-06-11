GittiGidiyor Blog'a Social Media Awards'tan gümüş ödül
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GittiGidiyor Blog'a Social Media Awards'tan gümüş ödül

GittiGidiyor Blog'a Social Media Awards'tan gümüş ödül
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

GittiGidiyor, sosyal medya alanında başarılı performansların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2021'de GittiGidiyor Blog ile "Kurumsal Blog" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor, sosyal medya alanında başarılı performansların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2021'de GittiGidiyor Blog ile "Kurumsal Blog" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya alanında öne çıkan markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2021'in kazananları belli oldu.

Çok sayıda sektörden markanın sosyal medya performanslarının ölçümlendiği yarışmada GittiGidiyor, GittiGidiyor Blog ile Kurumsal Blog kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada jüri, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 dönemindeki güncel çalışmaları değerlendirdi.

Açıklamada ödülle ilgili değerlendirmede bulunan GittiGidiyor Pazarlamadan Sorumlu Üst Yöneticisi (CMO) Feyza Dereli Fedar, e-ticaretin ilk kapsamlı içerik platformu olarak 2015 yılından bu yana yayın hayatına devam eden GittiGidiyor Blog ile bu ödüle hak kazanmış olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

"E-Ticaret'in ilk kapsamlı içerik platformu"

GittiGidiyor Blog'un e-ticaret sektörünün ilk kapsamlı içerik platformu olarak 2015 yılında yayın hayatına başladığını belirten Fedar, şunları kaydetti:

"GittiGidiyor Blog ile kullanıcılarımıza bir keşif deneyimi yaşatıyoruz. 5000'den fazla içeriğe yer verdiğimiz blogumuzda kullanıcılara merak ettikleri konularda bir rehber niteliği taşıyacak içerikler sunarak, onları doğru ürüne yönlendirmeye çalışıyoruz. Yazılı içeriklerin yanı sıra görsel ve interaktif içeriklerin de yer aldığı blogumuzda kullanıcılarımızı kampanyalar ile birlikte influencer ve editörlerin seçtikleri ürünlerle buluşturuyoruz. Veriyi odağına alarak özgün bir içerik dünyası sunan GittiGidiyor Blog ile Social Media Awards Turkey'de değerli bir ödüle hak kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Marketing Türkiye, BoomSonar ve Deloitte uzmanlığıyla yapılan Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya yarışmalarından Social Media Awards Turkey'in kazananları, 9 Haziran 2021 akşamı gerçekleştirilen çevrim içi ödül töreniyle açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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