GittiGidiyor'a "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde elmas ödül

GittiGidiyor, Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde (Achievement in Customer Excellence - A.C.E Awards) E-Ticaret Pazar Yeri Kategorisi'nde en iyi müşteri deneyimini sunan marka olarak elmas ödüle (Diamond Award) layık görüldü.

GittiGidiyor, Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde (Achievement in Customer Excellence - A.C.E Awards) E-Ticaret Pazar Yeri Kategorisi'nde en iyi müşteri deneyimini sunan marka olarak elmas ödüle (Diamond Award) layık görüldü.

GittiGidiyor açıklamasına göre, Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. GittiGidiyor, sektöründe en iyi müşteri deneyimini yaşatan marka olarak, E-Ticaret Pazar Yeri Kategorisi'nde elmas ödülü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Müşteri Mükemmellik Direktörü (Chief Customer Excellence Officer-CCXO) Işıl Özalp, müşteri deneyimini ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

GittiGidiyor'da kullanıcı memnuniyetini merkeze koyduklarını ve iş süreçlerini bu doğrultuda geliştirdiklerini aktaran Özalp, müşterileri daha yakından tanımak için belli periyodlarda farklı müşteri gruplarına anketler yapıp onların istek ve ihtiyaçlarını ön planda tuttukları projeler ürettiklerini kaydetti.

Özalp, "Önce Müşterim Çözüm Merkezimiz sayesinde, kullanıcılarımızın beklentilerine cevap verip kendilerini özel hissedecekleri bir dünya tasarlıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız sonucunda başarılarımızın ödüllerle taçlandırılması gurur verici. Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards'ta kazandığımız bu ödülle sektörümüzde en iyi müşteri deneyimini yaşatan marka olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

GittiGidiyor bu yıl ayrıca Awards International tarafından düzenlenen Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (Turkey Customer Experience Awards) e-ticaret alanında, Kriz Döneminde Müşteri Deneyimi Gümüş Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu