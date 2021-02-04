GittiGidiyor, 75 liraya varan Worldpuan kazandırıyor

Worldcard sahipleri, 15 Şubat 2021 tarihine kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde 75 liraya varan Worldpuan kazanma fırsatı yakalıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Worldcard sahipleri, GittiGidiyor üzerinden tek seferde yapacakları 500 lira - 999 lira arasındaki alışverişte 25 lira Worldpuan, 1.000 lira ve üzeri alışverişte ise 50 lira Worldpuan kazanıyor.

World Mobil uygulamasından kampanyaya katılanlar ise tek seferde yapacakları 500 lira - 999,99 lira arasındaki alışverişte 50 lira Worldpuan, 1.000 lira ve üzeri alışverişte ise toplamda 75 lira Worldpuan kazanıyor.

World Mobil üzerinden kampanyaya katılmak için World Mobil uygulaması indirmek ve uygulamada bulunan "Kampanyalar" alanından ilgili kampanyanın "Hemen Katıl" butonuna basmak yeterli oluyor.

Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyen Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin, GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaralarını 4454'e göndermeleri gerekiyor.

Albaraka Worldcard sahipleri de yine GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra "AL" yazıp boşluk bırakmadan, kart üzerindeki müşteri numaralarını 8 haneli olacak şekilde SMS ile 4454'e göndererek kampanyaya katılabiliyor. Vakıfbank Worldcard sahipleri ise GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak, kart numarasının son 6 hanesini SMS ile 6635'e göndererek kampanyaya dahil olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz