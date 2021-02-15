GittiGidiyor, 2020'nin ev ve yaşam trendlerini paylaştı

GittiGidiyor, salgının etkisiyle oldukça hareketlenen "ev dekorasyon & bahçe" ve "yapı market & tamirat" kategorilerindeki satışları inceleyerek 2020 ev ve yaşam trendlerini paylaştı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, evde geçirilen sürenin artmasıyla yükseliş kaydeden dekorasyon ve yapı market satışları, tüketicilerde oluşan yaşam alanlarını değiştirme isteğini ortaya koydu.

Verilere göre, tüketiciler, geçen yıl en çok mobilyalarını yeniledi ve evlerinin rengini değiştirdi.

GittiGidiyor'un satış verileri, salgın nedeniyle evde kalınan dönemde "ev dekorasyon & bahçe" ve "yapı market & tamirat" kategorilerine olan ilginin arttığını ortaya koyuyor. Yaşam alanlarını değiştirme isteğiyle daha önce vakit ayıramadıkları düzenlemeleri yapmak için dekorasyon alışverişine yönelen tüketiciler, 2020 yılında bu iki kategoriye yoğun ilgi gösterdi.

Evler yenilendi

Evlerde geçirilen vaktin artmasıyla duvar renklerini değiştirip tamirata yönelen tüketiciler, "yapı market & tamirat" kategorisine ilgi gösterdi. Tamir tadilat gereçleri kategorisinde 2019'a kıyasla 2 kat, bahçe mobilyalarında ise yüzde 57 büyüme gerçekleşti. Boya satışları bir önceki yıla göre yüzde 82, matkap satışları ise 2 kat arttı. 2020'de yükselişe geçen mobilya yenileme trendiyle de dolap çekmece kulpları ve sprey boyalar, kategorinin en çok ilgi gören ürünleri oldu. "Mutfak & masa" takımları ve televizyon ünitelerinin satışı 2 kat arttı. "Takı & makyaj" dolabı ve boy aynası gibi ürün grupları 2 kattan fazla artış gösterdi.

Tüketicilerin yenileme eğilimi banyo kategorisine de yansıdı ve banyo ürünlerinde satışlar önceki yıla kıyasla 2 kat yükseldi. Banyo setleri, fonksiyonel banyo dolapları bu kategorinin favori ürünleri oldu.

Dantel işleme malzemeleri talebinde gözlenen 6 katlık artış, tüketicilerin evde el işleri ve hobilere de 2019'a kıyasla geçen yıl daha fazla zaman ayırdığını gösterdi. Ev tekstili kategorisindeki makrome setleri ve örgü iplerine de ilgi arttı.

Evden çalışma ofis eşyası satışlarına yansıdı

Salgın sebebiyle yaygınlaşan evden çalışma sistemi, ofis masaları, "ofis koltuk & sandalyelerine" olan talebi de artırdı.

Çalışma masalarında satış 2 kata yakın yükselirken, "ofis koltuk & sandalyelerine" olan talep ise 3 kata yakın artış kaydetti.

İstanbul ve Ankara ofis eşyası, Antalya ve Muğla mutfak eşyası aldı

"Ev dekorasyon & bahçe" kategorisindeki satışları il bazında ortaya koyan GittiGidiyor'un verilerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde en çok ofis eşyası, ardından gardırop, koltuk ve kanepe gibi mobilya ürünleri ilgi gördü.

Antalya ve Muğla'da ise bir önceki yıla kıyasla en çok artış gösteren ürünler arasında saklama kapları, tencere setleri yer aldı. Dekorasyon kategorisinde yer alan tablo, duvar saati ve yapay çiçek gibi ürünlere en çok Bursa ve Kocaeli illeri ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Satış Müdürü Nilay Büyükkapancı, pandeminin etkilerini "ev dekorasyon & bahçe" ve "yapı market & tamirat" kategorilerinde oldukça net bir şekilde gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl mart ayında başlayan salgınla birlikte evde daha önce göz ardı ettiğimiz eksiklikler ya da evimizle ilgili kafamızdaki fikirler daha görünür hale geldi. İnsanlar evde geçirdikleri vakit arttıkça yaşam alanlarını daha iyi hale getirmenin yollarını aramaya başladı. Bu noktada da hem ürün çeşitliliği hem fiyat karşılaştırma imkanı hem de hız ve kolaylığıyla öne çıkan e-ticaret, pandemi koşullarında tüketicilerin tercih ettiği güvenli bir yöntem oldu. Kullanıcılarımız, GittiGidiyor'da milyonlarca ürün çeşidine çok kolay ve hızlı şekilde ulaşıp, evini istediği şekilde yenileyip güzelleştirebiliyor. Evden çalışma sisteminin gittikçe yaygınlaşması ve evde geçirilen sürelerin artmasıyla birlikte 'ev dekorasyon & bahçe' ve 'yapı market & tamirat' kategorilerine olan ilginin süreceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda kullanıcılarımızı daha fazla ürün çeşidi ve uygun fiyatlarla buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz