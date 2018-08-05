Gittiği Yol Nehre Çıktı, Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

SİVAS (İHA) – Sivas'ta otomobili ile Kızılırmak kenarında seyreden sürücü yolun bittiğini fark etmeyince araç nehir kenarına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında otomobili ile Kızılırmak kenarında ilerleyen M.K. yolun bittiğini fark etmeyince araç nehir kenarına uçtu. Araçtan çıkmayı başaran M.K., polisi arayarak yardım istedi. Çamura saplanan aracı kurtarmak için olay yerine çekici çağrıldı. Çekici aracı saplandığı yerden çıkartamayınca otomobil olay yerine çağrılan vinç ile kurtarıldı. Sürücü ise olayı yara almadan atlattı. - SİVAS