Gittiği yol nehre çıktı, canını zor kurtardı

Sivas'ta otomobili ile Kızılırmak kenarında seyreden sürücü yolun bittiğini fark etmeyince nehre düştü

SİVAS - Sivas'ta otomobili ile Kızılırmak kenarında seyreden sürücü yolun bittiğini fark etmeyince nehre düştü.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi. Otomobili ile Kızılırmak kenarında ilerleyen ve yolun devam ettiğini düşünen otomobil sürücüsü M.K, yolun bittiğini fark etmeyerek nehre düştü. Araçtan çıkmayı başaran M.K polisi arayarak yardım istedi. Çamura saplanan aracı kurtarmak için olay yerine çekici çağrıldı. Çekici aracı saplandığı yerden çıkartamayınca otomobil olay yerine çağrılan vinç yaptığı ile kurtarıldı. Sürücü olayı yara almadan atlattı.