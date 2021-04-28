Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi
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Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | Yaşam

Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi Sinop'ta yaşayan Seyfettin Aksan, 6 aydır şehir dışına çıkmadığı ve kendi otomobiliyle hiç İstanbul'a gitmediği halde kendisine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi

SİNOP - Sinop'ta yaşayan Seyfettin Aksan, 6 aydır şehir dışına çıkmadığı ve kendi otomobiliyle hiç İstanbul'a gitmediği halde kendisine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

Sinop'ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan, iddiaya göre, hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden izinsiz geçtiği gerekçesiyle ceza yedi. Aksan'ın 5 yıl önce aldığı 57 AR 204 plakalı otomobiline yakın zamanlarda 3 defa köprü, 1 defa otoyol geçiş ücreti kesildi.

6 aydır şehir dışına çıkmadığını ve hayatında kendi otomobiliyle hiç İstanbul'a gitmediğini söyleyen Seyfettin Aksan, cezayı görünce şaşkınlık yaşadığını anlattı. Aksan, itiraz için polisin yolunu tuttu.

(ÜK-SLH-ÖZ-Y)

Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi
Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi
Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi
Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi
Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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